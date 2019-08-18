Жардим: постараемся сделать так, чтобы «Монако» быстро стал конкурентоспособным

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Метцом» (0:3).

«Cложный матч. Уже в начале встречи мы получили пенальти, а через полчаса игры остались в меньшинстве. Может быть судья увидел в VAR что-то такое, чего я не заметил. Мы готовились к сезону 6 недель, но нам всё равно пришлось вводить в состав новых игроков. Наша цель — продолжать работать и преодолеть все трудности.

Когда ты проигрываешь два или три матча, то это уже можно считать черной полосой. Мы постараемся сделать так, чтобы команда быстро стала конкурентоспособной.

Фалькао? У него были проблемы со здоровьем, он не был готов играть. Если бы Фалькао был здоров, то Бен-Йеддеру не пришлось бы играть с первых минут. Он мог бы тогда выходить на поле на более короткие промежутки и играть понемногу. Но состава «Монако» не хватило на то, чтобы новички постепенно входили в игру», — приводит слова Жардима L’Equipe.