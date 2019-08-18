Зидан: Гарет остается и думает о новом сезоне
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 1-го тура Ла Лиги против «Сельты» прокомментировал возможный уход полузащитника Гарета Бэйла.
«Перед началом матча мы поговорили с Бэйлом о том, что он остаётся. Сейчас все игроки, которые есть в нашем распоряжении, думают только о сезоне.
Отмечу хорошую игру Гарета, он сыграл очень хорошо, как и все остальные. Теперь Бэйл просто думает о новом сезоне и играет», – приводит слова Зидана твиттер Дермота Корригана.
Гарет во время игры с «Сельтой» на 12-й минуте сделал голевую передачу на Карима Бензема.
Во 2-м туре чемпионата Испании «Реал» на своём поле сыграет с «Вальядолидом», а «Сельта» дома встретится с «Валенсией». Оба матча состоятся 24 августа.
«Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту» в 1-м туре чемпионата Испании
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