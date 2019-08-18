Зидан: Гарет остается и думает о новом сезоне

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 1-го тура Ла Лиги против «Сельты» прокомментировал возможный уход полузащитника Гарета Бэйла.



«Перед началом матча мы поговорили с Бэйлом о том, что он остаётся. Сейчас все игроки, которые есть в нашем распоряжении, думают только о сезоне.



Отмечу хорошую игру Гарета, он сыграл очень хорошо, как и все остальные. Теперь Бэйл просто думает о новом сезоне и играет», – приводит слова Зидана твиттер Дермота Корригана.

Гарет во время игры с «Сельтой» на 12-й минуте сделал голевую передачу на Карима Бензема.

Во 2-м туре чемпионата Испании «Реал» на своём поле сыграет с «Вальядолидом», а «Сельта» дома встретится с «Валенсией». Оба матча состоятся 24 августа.

