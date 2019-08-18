Хави выиграл первый трофей на посту наставника «Аль-Садда» всего за три матча

Бывшему полузащитнику «Барселоны» Хави Эрнандесу, который ныне занимает пост главного тренера катарского «Аль-Садда», потребовались всего три матча, чтобы выиграть свой первый трофей в новой для себя роли, сообщает «Спортарена».



В финальном матче Куба шейха Яссима «Аль-Садд» переиграл «Аль-Духайль» со счётом 1:0. Катарский клуб в 15-й раз в своей истории выиграл Кубок Яссима, а всего в музее «Аль-Садда» находится 70 различных трофеев.



Хави стал тренером «Аль-Садда» 20 мая 2019 года — практически сразу после того, как объявил о завершении карьеры футболиста. В составе «Барселоны» экс-полузащитник восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны и четырежды — Лигу чемпионов. В составе сборной Испании он становился чемпионом мира в 2010 году и дважды выигрывал чемпионат Европы — в 2008 и 2012 годах.

Хави потерял кроссовку, пнув бутылку в концовке матча азиатской Лиги чемпионов