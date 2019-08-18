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Кавани договорился о контракте с клубом Бекхэма

Кавани договорился о контракте с клубом Бекхэма
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани намерен продолжить карьеру в клубе MLS «Интер Майами», принадлежащий группе инвесторов во главе с бывшим полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

32-летний уругваец уже договорился с флоридцами о трёхлетнем контракте, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

«Майами» начнёт выступать в MLS со следующего сезона. Кавани, скорее всего, сначала доработает контракт с «ПСЖ», рассчитанный до 30 июня 2020 года, после чего присоединится к клубу Бекхэма в середине кампании.

Эдинсон выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Ранее форвард защищал цвета «Наполи», «Палермо» и «Данубио». В минувшем сезоне Кавани забил 23 мяча и отдал 9 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Анри, Мойес и Анчелотти — в списке кандидатов на пост наставника клуба Бекхэма
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