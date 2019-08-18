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Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» в меньшинстве сыграть вничью с «Сиэтлом»

Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» в меньшинстве сыграть вничью с «Сиэтлом»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» принимал «Сиэтл Саундерс». Встреча прошла в Карсоне на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» и завершилась со счётом 2:2.

С 6-й минуты футболисты «Гэлакси» играли в меньшинстве из-за удаления защитника Дэниэла Стирса. Автором первого гола стал нападающий «Сиэтла» Рауль Руидиас, отличившийся в конце первого тайма. Спустя три минуты счёт сравнял форвард калифорнийцев Златан Ибрагимович. В середине второй половины Ибрагимович вывел «Лос-Анджелес» вперёд, реализовав пенальти. Ничью «Саундерс» принёс полузащитник хозяев Йорген Скьелвик, отправивший мяч в свои ворота на 82-й минуте.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Гэлакси», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Сиэтл» (40) — на пятом.

MLS - Высшая лига футбола
18 августа 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
2 : 2
Сиэтл Саундерс
Сиэтл
0:1 – Руидиас – 42, 1:1 – Ибрагимович – 45, 2:1 – Ибрагимович – 65 (пен), 2:2 – Скьелвик – 82 (автогол)
Удаления: Стирс, 6 – нет
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