Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» в меньшинстве сыграть вничью с «Сиэтлом»

В матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» принимал «Сиэтл Саундерс». Встреча прошла в Карсоне на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» и завершилась со счётом 2:2.
С 6-й минуты футболисты «Гэлакси» играли в меньшинстве из-за удаления защитника Дэниэла Стирса. Автором первого гола стал нападающий «Сиэтла» Рауль Руидиас, отличившийся в конце первого тайма. Спустя три минуты счёт сравнял форвард калифорнийцев Златан Ибрагимович. В середине второй половины Ибрагимович вывел «Лос-Анджелес» вперёд, реализовав пенальти. Ничью «Саундерс» принёс полузащитник хозяев Йорген Скьелвик, отправивший мяч в свои ворота на 82-й минуте.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Гэлакси», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Сиэтл» (40) — на пятом.
- 18 августа 2019
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