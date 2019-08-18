Фаната выгнали с арены за баннер «Против фашизма, против расизма, всегда Сиэтл»

Болельщик «Сиэтл Саундерс» Шон Уилер сообщил, что его выгнали со стадиона «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне, где его команду принимал «Лос-Анджелес Гэлакси», за баннер, который противоречит политике футбольной лиги MLS.

«Меня выгнали со стадиона за баннер «Против фашизма, против расизма, всегда Сиэтл». По словам представителей клуба и MLS, он противоречит «политике лиги», — написал Уилер на своей странице в «Твиттере».

Позже фанат «Саундерс» рассказал, как запрет на баннер ему объяснил представитель MLS.

«Он сказал мне: «Мы хотим, чтобы обе стороны могли приходить и смотреть матчи без политики», — написал Шон.

Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе «Гэлакси» дубль оформил форвард Златан Ибрагимович. За «Сиэтл» забил нападающий Рауль Руидиас. Ничью гостям принёс полузащитник калифорнийцев Йорген Скьелвик, отправивший мяч в свои ворота.