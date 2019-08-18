Лукаку опубликовал фотографию голого торса: неплохо для толстячка

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию голого торса.
«Неплохо для толстячка», — написал бельгиец.
Ранее сообщалось, что в «Интере» недовольны весом Лукаку в 104 кг. В миланском клубе хотят, чтобы 26-летний форвард сбросил как минимум 4 кг до старта итальянской Серии А. По информации СМИ, футболист сел на диету и будет дополнительно тренироваться в выходные.
Ромелу перешёл в «Интер» в начале августа из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2017 года.
В сезоне-2018/19 Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах.
«Интер» 26 августа в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проведёт встречу 1-го тура чемпионата Италии с «Лечче». Начало матча — в 21:45 мск.
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