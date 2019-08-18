Туктамышева предложила Матюнину судить матчи «Тосно» и «Амкара»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделились мнением о судействе в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ахмат» (0:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы.
«Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» — «Ахмат» ещё никто не добрался. Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо» (СПб) и «Амкара», — написала Туктамышева на своей странице в «Твиттере».
Напомним, «Тосно» и «Амкар» прекратили существование летом 2018 года. «Динамо» из Санкт-Петербурга несколько раз было расформировано. В 2019 году клуб был воссоздан и заявлен для участия в чемпионате и Кубке Санкт-Петербурга.
Валуев: очень разочаровал уровень судейства в матче «Зенит» — «Ахмат»
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