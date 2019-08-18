Валуев: очень разочаровал уровень судейства в матче «Зенит» — «Ахмат»
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ахмат» (0:0).
«Просмотрел обзор матча «Зенит» — «Ахмат». Очень разочаровал уровень судейства. Два чистых, на мой взгляд, незасчитанных гола хозяев и непоставленный пенальти не позволили моим землякам из «Зенита» одержать победу в этом матче. Держитесь, парни, я с вами», — написал Валуев на своей странице в «Инстаграме».
«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Ахмат» (7) занимает 10-е место.
В 7-м туре Премьер-Лиги сине-бело-голубые на выезде 24 августа сыграют с «Уфой», а команда из Грозного на следующий день в гостях встретится с московским ЦСКА.
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