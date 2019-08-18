Дубль Игбуна принёс победу «Уфе» в матче с «Ростовом»

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» обыграла «Ростов» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Уфе на стадионе «Нефтяник». Матч обслуживал арбитр Евгений Турбин, которому помогали на линиях Алексей Ширяев и Адлан Хатуев.

Счёт был открыт на 40-й минуте. Автором гола стал Сильвестр Игбун, которому ассистировал Александр Пуцко. На 79-й минуте «Уфа» увеличила разрыв в счёте благодаря голу Игбуна, который оформил дубль.

«Уфа», набрав семь очков, поднялась на 10-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Ростов» (11) остался на 3-м месте в таблице.

В 7-м туре «Уфа» на своём поле сыграет с лидером РПЛ «Зенитом». Матч состоится 24 августа. «Ростову» предстоит домашняя встреча с «Рубином» (25 августа).