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«Челси» сыграл вничью с «Лестером» в матче 2-го тура АПЛ

«Челси» сыграл вничью с «Лестером» в матче 2-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

«Челси» и «Лестер Сити» завершили матч 2-го тура английской Премьер-лиги вничью. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Итоговый счёт матча — 1:1.

Первый мяч в игре был забит уже на 7-й минуте. Его автором стал 20-летний воспитанник синих Мэйсон Маунт. Хавбек хозяев отобрал мяч у Онинье Ндиди перед штрафной гостей и пробил в угол ворот Каспера Шмейхеля. На 67-й минуте Ндиди исправился за свою оплошность. Нигериец головой замкнул подачу с фланга от Джеймса Мэддисона.

«Челси» набрал первое очко в чемпионате Англии и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Лестер Сити» с двумя очками в двух играх занимает 12-е место.

В следующем туре «Челси» в гостях сыграет с «Норвич Сити» (24 августа), «Лестер Сити» в этот же день также в гостях будет противостоять «Шеффилд Юнайтед».

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
18 августа 2019, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
1 : 1
Лестер Сити
Лестер
1:0 – Маунт – 7, 1:1 – Ндиди – 67
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