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«Локомотив» обыграл «Динамо» благодаря голам Миранчуков

«Локомотив» обыграл «Динамо» благодаря голам Миранчуков
Футбол / РПЛ 0

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» уступило «Локомотиву» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступили Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин.

Счёт был открыт на 3-й минуте. Автором гола стал новичок динамовцев немецкий нападающий Максимилиан Филипп. В середине тайма «железнодорожники» восстановили равновесие благодаря голу Алексея Миранчука, который реализовал 11-метровый. На 82-й минуте победу «Локомотиву» принёс гол Антона Миранчука с передачи Рифата Жемалетдинова.

«Локомотив», набрав 13 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (5) — на 13-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
18 августа 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
1 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 – Филипп – 3, 1:1 – Миранчук – 28 (пен), 1:2 – Миранчук – 82
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