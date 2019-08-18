«Локомотив» обыграл «Динамо» благодаря голам Миранчуков
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» уступило «Локомотиву» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступили Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин.
Счёт был открыт на 3-й минуте. Автором гола стал новичок динамовцев немецкий нападающий Максимилиан Филипп. В середине тайма «железнодорожники» восстановили равновесие благодаря голу Алексея Миранчука, который реализовал 11-метровый. На 82-й минуте победу «Локомотиву» принёс гол Антона Миранчука с передачи Рифата Жемалетдинова.
«Локомотив», набрав 13 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (5) — на 13-м месте.
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