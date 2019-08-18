Сёмин: что изменилось во втором тайме? Бегать надо

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Два разных тайма. В первом доминировало «Динамо», а у нас было много сложностей. Они больше владели мячом, выигрывали единоборства. Но я благодарен нашим игрокам, которые в перерыве очень правильно восприняли критику и переломили игру во втором тайме. Матч был тяжёлым, но интересным для болельщиков.

Мне «Динамо» очень понравилось, показалось, что мы не выберемся из сложной ситуации, но выбрались. Рыбусь? Травму получил. К следующей игре должен быть готов. Джорджевича оценить сложно, он мало времени провёл на стадионе. Вышел, выполнил установку сохранить результат.

Поддержка фанов «Динамо» с помощью дополнительных шумовых устройств не мешала. Я бы даже сказал, что это делает футбольное представление лучше. Я люблю такую обстановку, когда много внимания, есть ажиотаж на трибунах, много агрессии. Мне это не напомнило обстановку в Грозном.

Что изменилось во втором тайме? Бегать надо", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.