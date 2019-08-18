Лэмпард: «Челси» отлично начал, но затем позволил сопернику вернуться в игру

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничейный результат матча 2-го тура чемпионата Англии с «Лестер Сити» (1:1).
«Мы хорошо начали матч, показывали отличную игру. Мы должны были забить несколько голов, я был в восторге от игры команды. Мы играли ярко, но позволили сопернику вернуться в игру. Сейчас только начало сезона, но мы должны понимать, что нам необходимо набирать очки и прогрессировать.
Я не хочу использовать в качестве оправдания фактор усталости после матча за Суперкубок УЕФА. Мы вернулись поздно в четверг, была поздняя игра, а затем долгий перелет. Возможно, усталость была, но были и другие проблемы, не имеющие к этому никакого отношения. Если бы мы забили ещё, то это изменило бы всё. При счёте 2:0 у соперника было бы больше проблем", — приводит слова Лэмпарда ВВС.
- 18 августа 2019
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