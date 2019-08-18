Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лэмпард: «Челси» отлично начал, но затем позволил сопернику вернуться в игру

Лэмпард: «Челси» отлично начал, но затем позволил сопернику вернуться в игру
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничейный результат матча 2-го тура чемпионата Англии с «Лестер Сити» (1:1).

«Мы хорошо начали матч, показывали отличную игру. Мы должны были забить несколько голов, я был в восторге от игры команды. Мы играли ярко, но позволили сопернику вернуться в игру. Сейчас только начало сезона, но мы должны понимать, что нам необходимо набирать очки и прогрессировать.

Я не хочу использовать в качестве оправдания фактор усталости после матча за Суперкубок УЕФА. Мы вернулись поздно в четверг, была поздняя игра, а затем долгий перелет. Возможно, усталость была, но были и другие проблемы, не имеющие к этому никакого отношения. Если бы мы забили ещё, то это изменило бы всё. При счёте 2:0 у соперника было бы больше проблем", — приводит слова Лэмпарда ВВС.

«Челси» — «Лестер Сити»: видеообзор матча
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент