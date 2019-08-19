«ПСЖ» повторил рекорд Лиги 1 по длительности голевой серии

«Пари Сен-Жермен» забивает не менее одного гола в последних 40 матчах чемпионата Франции и повторил рекорд по этому показателю.
В матче 2-го тура Лиги 1 «ПСЖ» уступил «Ренну» (1:2), но сумел повторить достижение «Расинга», установленное в 1962-1964 годах.
«ПСЖ», набрав три очка, занимает восьмое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Следующий матч в Лиге 1 парижане проведут на своём поле с «Тулузой». Встреча состоится 25 августа.
В прошлом сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 91 очко в 38 матчах. Отрыв от ближайшего конкурента составил 16 очков. «ПСЖ» выиграл шестой титул за последние восемь лет. Всего клуб восемь раз становился чемпионом и занимает третье место в истории турнира. Чаще титул брали только «Сент-Этьен» (10) и «Марсель» (9).
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