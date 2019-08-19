Тиль: Москва и Грозный — это как будто две разные страны! А лица?!

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился впечатлением о России.

«Мне всё нравится (в России. — Прим. „Чемпионата“), особенно Москва. А что удивляет — разница с другими местами, где мне уже довелось побывать. Например, с Грозным. Это как будто две разные страны! А лица?! В Москве большинство людей ничем не отличаются от голландцев. Но если поехать южнее или восточнее — всё совсем иначе. Это интересно.

Да, мне говорили, что в Чечне ещё 20 лет назад была страшная война, но сейчас, к счастью, о той войне внешне не говорит ничто. Всё было спокойно. Но менталитет у людей там, несомненно, другой, чем в Москве. Когда мы приехали в отель, там было объявление: «Не носите шорты». Здесь такого не может быть", — цитирует Тиля «Спорт-Экспресс».