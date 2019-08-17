Слуцкий: Тиль — мечта любого тренера

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о новичке «Спартака» — голландском полузащитнике Гусе Тиле, который перешёл в московский клуб из «АЗ Алкмар».

«Очень качественный футболист, без очевидных слабых мест. Чрезвычайно мобильный и подвижный, хорошо чувствует отбор, быстро перестраивается по позиции. Грамотно выдвигается в прессинг, всё время блокирует линию передачи. Очень хорошо оснащён технически, в эпизодах всегда чувствует, куда и как открыться на последней стадии развития атаки. То есть комплексно сильный футболист, трудолюбивый, с огромным объемом.



Тиль — мечта любого тренера, потому что его легко встроить в любую схему и он выполняет абсолютно любые функции. Если мы говорим про относительные минусы, то это не игрок, который возьмёт и в одиночку сделает результат. То есть это не Промес, которого купили, поставили — и он сам по себе возьмёт и выиграет матч, забьёт ключевые мячи. Тиль очень хорош в качественном, системном командном передвижении, командной игре, с точки зрения тактического построения это идеальный для тренера игрок. Но если тот или иной специалист считает, что этот футболист сам выйдет и сделает результат, то ему будет очень сложно проявить свои истинные качества. Сильнейший игрок, но вопрос будет в том, как «Спартак» встроит его в общекомандные действия», — приводит слова Слуцкого «Спорт-экспресс».