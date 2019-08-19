Влашич готов к главному дерби страны «Спартак» — ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал предстоящее дерби «Спартак» — ЦСКА. Начало матча сегодня, 19 августа, в 20:00 мск. Матч шестого тура чемпионата России по футболу перенесли на будний день из-за участия красно-белых в квалификации Лиги Европы
«Нас ждет дерби, а это всегда очень важно. Безусловно, нам предстоит тяжелый матч при полном стадионе, никто не хочет проигрывать в столь принципиальной встрече. У «Спартака» появились новые хорошие футболисты. Но один игрок не может делать всю игру команды», — приводит слова Влашича «Известия».
Предыдущая встреча этих двух команд прошла 30 июня 2019 года в рамках Кубка Париматч Премьер и закончилась победой «Спартака» 3:1. А за всю историю двух московских клубов было проведено 64 совместных матча (28 побед на счету ЦСКА, 22 победы у «Спартака» и 14 ничьих).
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