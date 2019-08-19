Фанаты «Зенита» объяснили значение баннера на матче с «Ахматом»

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» в «Твиттере» объяснило значение баннера, появившегося на трибуне на матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).



«Картина, когда сотрудники ОМОНа бьют людей, становится повседневностью. На последних домашних матчах инциденты с участием сотрудников переросли в столкновения болельщиков и ОМОНа. Присутствие полиции на футбольном матче провоцирует беспорядки. Сегодня, когда стадион напичкан камерами, поход на футбол в выходной день может обернуться заключением под стражу.



Баннер на прошедшем матче посвящён сложившейся ситуации, строки из песни Виктора Цоя актуальны как никогда», — говорится в сообщении «Ландскроны».

Фото доступно в «твиттере» «Ландскроны».