«Атлетико» отозвал жалобу по трансферу Гризманна в «Барселону»

Мадридский «Атлетико» отозвал жалобу, поданную в Ла Лигу в середине июля и связанную с трансфером нападающего Антуана Гризманна в «Барселону», сообщает Sport.es.
По словам издания, к настоящему моменту в лиге ещё не приступили к рассмотрению жалобы «матрасников», поскольку уверены, что переход был оформлен правильно. Дополнительным аргументом для футбольных чиновников стал тот факт, что «Атлетико» так и не обратился в другие судебные инстанции.
Напомним, 18 июля «Атлетико» подал жалобу на «Барселону». «Матрасники» получили за трансфер Гризманна € 120 млн – сумму отступных, действовавшую по его контракту начиная с 1 июля. Мадридский клуб же настаивал на выплате € 200 млн, являвшихся клаусулой до июля. По словам руководителей «Атлетико», у них имелись доказательства того, что футболист подписал соглашение с сине-гранатовыми в марте.
- 19 августа 2019
-
11:35
-
11:22
-
11:21
-
11:01
-
10:54
-
10:46
-
10:29
-
10:26
-
10:05
-
09:59
-
09:44
-
09:34
-
09:27
-
09:25
-
09:10
-
08:45
-
08:39
-
07:48
-
06:35
-
06:24
-
06:07
-
05:33
-
05:13
-
04:44
-
03:39
-
02:20
-
01:32
-
01:03
-
00:58
-
00:54
-
00:32
-
00:26
-
00:23
-
00:08
- 18 августа 2019
-
23:57