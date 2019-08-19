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«Атлетико» отозвал жалобу по трансферу Гризманна в «Барселону»

«Атлетико» отозвал жалобу по трансферу Гризманна в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Мадридский «Атлетико» отозвал жалобу, поданную в Ла Лигу в середине июля и связанную с трансфером нападающего Антуана Гризманна в «Барселону», сообщает Sport.es.

По словам издания, к настоящему моменту в лиге ещё не приступили к рассмотрению жалобы «матрасников», поскольку уверены, что переход был оформлен правильно. Дополнительным аргументом для футбольных чиновников стал тот факт, что «Атлетико» так и не обратился в другие судебные инстанции.

Напомним, 18 июля «Атлетико» подал жалобу на «Барселону». «Матрасники» получили за трансфер Гризманна € 120 млн – сумму отступных, действовавшую по его контракту начиная с 1 июля. Мадридский клуб же настаивал на выплате € 200 млн, являвшихся клаусулой до июля. По словам руководителей «Атлетико», у них имелись доказательства того, что футболист подписал соглашение с сине-гранатовыми в марте.

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