Почеттино заявил, что владелец «Тоттенхэма» сделал «огромную ошибку»
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино выразил надежду, что президент команды Даниэль Леви и руководители других клубов АПЛ осознали ошибку, когда приняли решение закрыть летнее трансферное окно перед стартом сезона.
«Я с самого начала не был согласен с таким ранним закрытием трансферного окна в АПЛ, но тогда все были уверены, что это пойдёт только на пользу. Но я думаю, теперь Леви и многие другие поняли, что это было огромной ошибкой. Надеюсь, что мы исправим эту проблему к следующему сезону. Нам следует вернуться к прежним срокам трансферного окна, как в других странах Европы. Особенно важно, если ты выступаешь в Лиге Европы или Лиге чемпионов», — цитирует Почеттино The Telegraph.
Почеттино: я критиковал VAR, но теперь нужно принять правила
- 19 августа 2019
-
14:32
-
14:14
-
14:14
-
14:02
-
13:54
-
13:41
-
13:32
-
13:22
-
13:04
-
12:45
-
12:36
-
12:26
-
12:19
-
12:06
-
12:02
-
11:53
-
11:46
-
11:45
-
11:35
-
11:22
-
11:21
-
11:01
-
10:54
-
10:46
-
10:29
-
10:26
-
10:05
-
09:59
-
09:44
-
09:34
-
09:27
-
09:25
-
09:10
-
08:45
-
08:39
Партнерский контент