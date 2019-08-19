Почеттино заявил, что владелец «Тоттенхэма» сделал «огромную ошибку»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино выразил надежду, что президент команды Даниэль Леви и руководители других клубов АПЛ осознали ошибку, когда приняли решение закрыть летнее трансферное окно перед стартом сезона.



«Я с самого начала не был согласен с таким ранним закрытием трансферного окна в АПЛ, но тогда все были уверены, что это пойдёт только на пользу. Но я думаю, теперь Леви и многие другие поняли, что это было огромной ошибкой. Надеюсь, что мы исправим эту проблему к следующему сезону. Нам следует вернуться к прежним срокам трансферного окна, как в других странах Европы. Особенно важно, если ты выступаешь в Лиге Европы или Лиге чемпионов», — цитирует Почеттино The Telegraph.

Почеттино: я критиковал VAR, но теперь нужно принять правила