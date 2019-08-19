Натхо продолжит карьеру в «Партизане»
Адам Натхо, дядя бывшего полузащитника «Рубина» и ЦСКА Бибраса Натхо, рассказал, где его племянник продолжит карьеру.
«Бибрас улетел сегодня в Сербию, подписал контракт на три года с «Партизаном». Он очень хотел вернуться в Россию, но поздно начал вести переговоры, многие команды уже были укомплектованы. Ждали вестей от «Сочи», «Рубина», но они почему-то тянули. Поэтому я посоветовал Бибрасу выбрать вариант с «Партизаном», — цитирует Адама Натхо Sport24.
С 2010 по 2013 год Натхо выступал за «Рубин». В 2014-м 31-летний хавбек перешёл в ЦСКА, в составе которого провёл четыре сезона. В минувшей кампании Бибрас защищал цвета греческого «Олимпиакоса», после чего покинул клуб, приобретя статус свободного агента.
Натхо может перейти в «Рубин»
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