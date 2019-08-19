Сократис: возможно, с «Ливерпулем» будет проще играть, чем с «Бёрнли»

Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» в 3-м туре английской Премьер-лиги.
«Для защитника сложнее играть с такими командами, как «Бёрнли», потому что приходится много бороться. С «Ливерпулем» всё будет иначе. Возможно, с ним будет даже проще. Если у них будет удачный день, а у нас – наоборот, будет тяжело.
Что касается нашего последнего матча на «Энфилде», когда мы проиграли 1:5, это не была игра на пять голов. Там были пенальти, и мы допустили несколько ошибок. Думаю, в этот раз всё сложится по-другому, но сейчас нам нужно сконцентрироваться на работе с тренером и его штабом. Матч в любом случае будет сложным», — цитирует Сократиса Goal.com.
Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» состоится 24 августа на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
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