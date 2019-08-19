Жена Мамаева: Паша в «Ростове»? Давайте он вернётся, а там будем думать

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировала информацию о возможном переходе футболиста в «Ростов» после выхода на свободу из колонии.



«Правда ли, что Паша будет играть за «Ростов»? Давайте он вернётся, а там будем думать», — сказала Мамаева в эфире в «Инстаграме».



Ранее президент «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что клуб намерен расторгнуть контракт с Мамаевым.



Напомним, Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их общий друг Александр Протасовицкий отбывают наказание в колонии за участие в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года. В ходе инцидента пострадали три человека. Согласно постановлению суда, Павел должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, Александр — на месяц позже.

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