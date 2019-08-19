«РЖД Арена» примет финал юношеского турнира по футболу UTLC Cup

Сегодня, 19 августа, прошла пресс-конференция, посвящённая проведению в Москве третьего международного юношеского турнира по футболу UTLC Cup. Матчи пройдут с 20 по 25 августа на поле «Сапсан Арены». Финалисты сыграют 25 августа на главном поле стадиона «РЖД Арена».

«В этом году нам предложили одну евразийскую команду, команду из Катара. Но не сложилось. Мы рады и гордимся, что этот турнир пройдёт на территории нашего стадиона. Искренне желаем победы участникам. Мы верим в достижение лучшего в нашем футболе. Для нас принципиально число спортсменов, которые претендуют на попадание в наши команды: «Казанку», молодёжную, основную», — передаёт слова генеральный директора «Локомотива» Василия Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.