Шунин: Понсе позвонил и извинился, поступил достойно. Никаких обид на него нет

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о действиях нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе после их столкновения в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).



«Никаких обид на Понсе за эпизод с фолом нет. Я понимаю, что это спорт. Понсе позвонил, извинился, мы поговорили. Хотя обычно не беру трубку, когда номер мне не знаком. Он поступил достойно», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, инцидент произошёл в первом тайме дерби. Понсе, пытаясь достать мяч в штрафной площади, высоко поднял ногу и попал ей в грудь Шунину. За нарушение форвард был немедленно удалён с поля, а голкиперу бело-голубых потребовалась помощь медицинского штаба. Шунин в итоге сумел продолжить игру и провёл на поле все 90 минут.