Руни накричал на арбитра в матче чемпионата MLS

Английский нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни в нецензурной форме выразил негодование работой арбитров во время матча чемпионата MSL c «Ванкувер Уайткэпс» (0:1). Форвард был заменён на 74-й минуте и, уходя с поля, накричал на резервного арбитра.

«Каждую гребаную игру! Каждую гребаную игру!» — выкрикнул Руни.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Пабло Маэура.

В нынешнем сезоне 33-летний Руни провёл 24 матча в чемпионате MLS и забил 11 голов (4 — с пенальти).

Руни является воспитанником «Эвертона». В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 37 млн. За манкунианцев он провёл 559 матчей во всех турнирах, в которых забил 253 гола и отдал 146 результативных передач. В 2017 году форвард вернулся в «Эвертон», а через год перебрался в американский клуб.