«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прямой эфир начнётся 19 августа в 22:00

Сегодня, 19 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне, прямая видеотрансляция начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. В роли его ассистентов выступят Марк Перри и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.
В 1-м туре Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на выезде сыграл вничью с «Лестер Сити» со счётом 0:0, а «Манчестер Юнайтед» дома разгромил лондонский «Челси» (4:0). Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.
Расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».
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