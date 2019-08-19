Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вульверхэмптон» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прямой эфир начнётся 19 августа в 22:00

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прямой эфир начнётся 19 августа в 22:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 19 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне, прямая видеотрансляция начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. В роли его ассистентов выступят Марк Перри и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.

В 1-м туре Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на выезде сыграл вничью с «Лестер Сити» со счётом 0:0, а «Манчестер Юнайтед» дома разгромил лондонский «Челси» (4:0). Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.

Расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент