Уткин: Семака судить не за что, слова про козлов — это не оскорбление

Журналист Василий Уткин прокомментировал поведение главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча 6-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:0). Напомним, наставник прервал беседу своего ассистента с арбитрами, крикнув: «Не надо с этими козлами разговаривать!» Через некоторое время Семак принёс извинения арбитрам.

«Пару слов о Семаке и козлах. Я всецело на стороне Семака. Не в том смысле, что судьи козлы, тут я как подвластный только уголовно-административному кодексу РФ, а не дополнительно ещё Комиссии по маразматике РФС просто могу не выбирать выражений. Нет. Семака судить не за что. Его слова не предназначались судьям. Они стали известны случайно. Оскорбление — это только целенаправленное, адресованное конкретному человеку высказывание. Больше ничего. Мало того, Семак имел намерение не оскорбить, а напротив — избежать конфликта.

Как быть со словом «козлы»? Так же, как если бы оно было сказано на скамейке, в раздевалке, в бане, в машине. Во время секса. Никак. В раздевалке, например, тренер может сказать: умрите, а победу добудьте. И что? У нас законом призыв к самоубийству уголовно наказуем. Или слышали выражение, тоже мотивирующее: мяч до вратаря должен долетать рваный и в крови? Слышали. Так это чистый экстремизм. Откуда на нём возьмется кровь?

Это преступление лишь перед лицом бога. Бог же говорил: если ты прелюбодействовал с женщиной в сердце своём, то считай, что уже и реально тоже. А глава комитета РФС по маразматике Семён Андреев совсем не бог. Хотя он и думает иначе, и уже суропит Семаку кару. Нет, не бог и мегаломан Андрей Созин, 50-летний юнга в этом комитете среди власоухих старцев, тоже не архангел с огненным мечом.

Семак успокоил своего взвинченного помощника. И всё. Вот если бы он сам сказал — на пресс-конференции, или в послематчевом интервью, или в камеру нарочно, как Конор Макгрегор, это было бы оскорбление. А так нет», — написал Уткин в своём телеграм-канале.