Коутиньо: надеюсь, я надолго в «Баварии» и выиграю с клубом много трофеев

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо прокомментировал свой переход из «Барселоны» в «Баварию» на правах аренды.

«В „Барселоне“ у меня получилось не так, как все хотели, но теперь это в прошлом. Теперь я в новом клубе. Надеюсь, я надолго в „Баварии“ и выиграю с клубом много трофеев.

У меня не было никаких сомнений, когда мне позвонил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич. Он действительно хотел, чтобы я перешёл в «Баварию», поэтому они прилетели в Барселону и мы встретились. Они показали мне проект и я хочу поблагодарить их, потому что с первой секунды было ясно, как важно для них видеть меня в команде", — приводит слова Коутиньо Goal.

«Бавария» арендовала 27-летнего Коутиньо до окончания сезона-2019/20 за € 8,5 млн. В договоре также прописана необязательная опция выкупа игрока за фиксированную сумму – € 120 млн. При этом мюнхенцы будут обязаны выплачивать игроку зарплату в полном объёме.