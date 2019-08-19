Канделаки объяснила, почему «Матч ТВ» не показал дерби «Спартак» — ЦСКА

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА не транслируется по общедоступному федеральному каналу. Игру показывают по платному каналу «Матч Премьер».
«В преддверии футбольного дерби «Спартак» — ЦСКА, которое показывает «Матч Премьер», самым популярным вопросом, который мне задавали в соцсетях, был: «Почему его не транслируют бесплатно?»
Скучный ответ про то, что права стоят денег, а клубам эти деньги важны для дальнейшего развития, возмущения болельщиков не отменяет. Но посмотрите, как изменилась ситуация на рынке в нашей стране: Okko транслирует АПЛ и берет за это деньги, появляются и другие игроки.
Вопросы про платный контент при этом получает только «Матч», хотя и действует в полном соответствии с рыночной логикой, предоставляя качественный контент и платформу, которая работает без сбоев. При этом мы конкурируем с коллегами и стараемся вернуть каждый потраченный вами рубль профессиональной работой нашей команды.
Ну а я смотрю сегодняшний матч с трибуны стадиона. Чемпионат уже подарил нам яркие матчи, новых звезд и качество футбола, который в прежние годы мы видели лишь эпизодически. Жду отличной игры и желаю удачи как «Спартаку», так и ЦСКА!» — написала Канделаки в Телеграме-канале.
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