«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч 2-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Манчестер Юнайтед» на матч 2-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне, прямая видеотрансляция начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннет, Боли, Коди, Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутинью, Хонни, Хименес, Жота.



«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделёф, Шоу, Мактоминай, Погба, Джеймс, Лингард, Рашфорд, Марсьяль.

В 1-м туре Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на выезде сыграл вничью с «Лестер Сити» со счётом 0:0, а «Манчестер Юнайтед» дома разгромил лондонский «Челси» (4:0). Лидером соревнований в настоящий момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.