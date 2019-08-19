«Спартак» — ЦСКА: Жиго оформил дубль
Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго оформил дубль в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1, идёт второй тайм).
После подачи с углового мяч отскочил к французу, который с близкого расстояния переправил его в сетку.
Матч проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию встречи, а также текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА. Обслуживает матч арбитр Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступают Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Евгений Турбин из Дмитрова.
ЦСКА, набрав 10 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Спартак» (8) — на 8-м месте.
«Спартак» — ЦСКА: Фернандес сравнял счёт
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