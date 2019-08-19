«Спартак» обыграл ЦСКА благодаря дублю Жиго

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» в московском дерби обыграл ЦСКА со счётом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступили Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе.

Счёт был открыт на 59-й минуте. Автором гола стал Самуэль Жиго, которому ассистировал Андре Шюррле. В середине тайма равновесие восстановил Марио Фернандес. На 79-й минуте победу «Спартаку» принёс гол Жиго, который оформил дубль.

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.

В 7-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.