«Спартак» обыграл ЦСКА благодаря дублю Жиго

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» в московском дерби обыграл ЦСКА со счётом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступили Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе.
Счёт был открыт на 59-й минуте. Автором гола стал Самуэль Жиго, которому ассистировал Андре Шюррле. В середине тайма равновесие восстановил Марио Фернандес. На 79-й минуте победу «Спартаку» принёс гол Жиго, который оформил дубль.
«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.
В 7-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.
- 19 августа 2019
-
22:21
-
22:13
-
22:10
-
21:59
-
21:50
-
21:42
-
21:37
-
21:33
-
21:30
-
21:22
-
21:16
-
21:13
-
21:01
-
20:49
-
20:48
-
20:35
-
20:33
-
20:29
-
20:07
-
20:01
-
19:53
-
19:50
-
19:48
-
19:38
-
19:37
-
19:12
-
19:08
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:28
-
18:20
-
18:03
-
18:02
-
17:41