Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вульверхэмптон» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» обыграл ЦСКА благодаря дублю Жиго

«Спартак» обыграл ЦСКА благодаря дублю Жиго
Футбол / РПЛ 0

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» в московском дерби обыграл ЦСКА со счётом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступили Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе.

Счёт был открыт на 59-й минуте. Автором гола стал Самуэль Жиго, которому ассистировал Андре Шюррле. В середине тайма равновесие восстановил Марио Фернандес. На 79-й минуте победу «Спартаку» принёс гол Жиго, который оформил дубль.

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.

В 7-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
19 августа 2019, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 – Жиго – 59, 1:1 – Фернандес – 68, 2:1 – Жиго – 79
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент