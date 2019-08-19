Федун: всех с победой!
Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил фанатов красно-белых с победой в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1). Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Всех с победой!» — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Спартак» добился победы благодаря двум голам французского защитника Самуэля Жиго, который отличился во втором тайме. У «армейцев» единственный гол на счету Марио Фернандеса.
«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.
В 7-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.
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