Малкин: «Спартак» — красавцы

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился впечатлениями от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Напомним, встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Защитник «Спартака» Самуэль Жиго оформил дубль в этом матче.

«Спартак» — красавцы. Второй период был хороший. Верим ли в Кононова? А почему вы у меня это спрашиваете?" — передаёт слова Малкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.



В 7-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.

Видео интервью доступно на «Чемпионате».