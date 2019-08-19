Жуков: Шюррле — лучший игрок матча «Спартак» — ЦСКА, несмотря на дубль Жиго

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился мнением о матче 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).



«Хорошая игра, интересная. Даже превзошла, я бы сказал, ожидания. После первого тайма не было ощущения, что «Спартак» может выиграть, потому что два тайма были совершенно не похожи друг на друга. Во втором тайме «Спартак» отлично играл. Наверное, ЦСКА подвисал немножко, такое было впечатление. В целом второй тайм был самым интересным в этом сезоне.



Жиго потрясающий. В одном моменте ещё Акинфеев спас. Не знаю, был ли в истории нашего футбола хет-трик защитника. Он, конечно, выдающийся матч провёл. Переводить Жиго в нападение? Ну, это тайное оружие.



Шюррле, безусловно, лучший игрок матча, несмотря на то что Жиго два забил. Максименко тоже отлично. Второй тайм «Спартак» вообще провёл очень хорошо. Удивило, что команда провела два разных тайма. Во втором тайме «Спартак» начал в пас играть, нормально выходить из обороны. В первом все на отбой было.



«Спартак» должен прибавлять, но пока у него отрезками это получается. Команда способна играть на хорошем уровне. Пока стабильности нет, это видно, поэтому всякое может быть», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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