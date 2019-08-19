Ещенко: второй тайм прошёл под диктовку «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Напомним, встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Защитник «Спартака» Самуэль Жиго оформил дубль в этом матче.

«Первый там был не очень хорошим. Второй прошёл под нашу диктовку, вышли и забили, потом были моменты», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.



В 7-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.