Ковалевски: у «Спартака» очень большой потенциал в атакующих действиях

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски прокомментировал победу красно-белых в матче 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).
«Во-первых, ЦСКА лучше вошёл в игру. У них было определённое преимущество в первом тайме. Хорошо сыграл пару раз Максименко, который действительно выручил команду в тяжёлых моментах. Во втором тайме «Спартак» пошёл в атаку и стал угрожать воротам соперника, забив первый гол. Были у них моменты, чтобы сразу забить и второй. ЦСКА использовал одну из немногих атак, причём удар Фернандеса с дистанции подправил рикошет. Перерыв очень повлиял на игру команд. Последовали стандарт и гол. По первому тайму я бы выделил Максименко, а по всей игре – пару защитников в лице Джикии и Жиго. Очень здорово сыграли. Они не только здорово сыграли в обороне, но и показали свои атакующие качества. Жиго очень классно подключился в ситуации с первым голом. Игра была очень интенсивной, команды играли в хорошем темпе. Думаю, болельщики остались довольны», — передаёт слова Ковалевски корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Также Ковалевски отметил игру голкипера «Спартака» Александра Максименко.
«Видно, что с каждой игрой он набирает уверенность, показывает качественную вратарскую игру. Он готов выручить команду в самых сложных ситуациях. Сыгранность в обороне у «Спартака» видна, хотя есть моменты, когда защитники теряют концентрацию. В общем, «Спартак» очень здорово в обороне действовал. В первом тайме красно-белые не смогли переиграть среднюю линию ЦСКА, так как за счёт тактической схемы „армейцы“ имели преимущество в этой зоне. Во втором тайме появился очень высокий прессинг со стороны «Спартака», который создал определённые трудности для игроков ЦСКА. Красно-белые перехватили инициативу, и за счёт этого они сегодня выиграли.
Что касается совета Максименко, то сложно давать советы человеку, когда наблюдаешь за ним на расстоянии. Вокруг него и так достаточно и тренеров, и советников, которые ему реально могут помочь. Главное, чтобы он с холодной головой продолжал работать над собой. Понятно, что вокруг него много внимания, эмоции и информации. При таких вратарских качествах, которые он уже имеет, ему нужно научиться восстанавливаться эмоционально после таких игр. Но график у «Спартака» настолько насыщен, что для футболиста это лучший график, потому что с игры в игру переходишь и через эти игры набираешь форму и уверенность. Уверен, в следующей игре «Спартак» покажет открытый футбол. У команды очень большой потенциал в атакующих действиях. Всё идёт в хорошем направлении!» — добавил поляк.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 19 августа 2019
-
23:51
-
23:51
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:32
-
23:27
-
23:19
-
23:18
-
23:13
-
23:09
-
23:04
-
23:03
-
22:59
-
22:57
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:48
-
22:47
-
22:43
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:39
-
22:35
-
22:34
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:13
-
22:10
-
21:59