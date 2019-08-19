Ковалевски: у «Спартака» очень большой потенциал в атакующих действиях

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски прокомментировал победу красно-белых в матче 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).

«Во-первых, ЦСКА лучше вошёл в игру. У них было определённое преимущество в первом тайме. Хорошо сыграл пару раз Максименко, который действительно выручил команду в тяжёлых моментах. Во втором тайме «Спартак» пошёл в атаку и стал угрожать воротам соперника, забив первый гол. Были у них моменты, чтобы сразу забить и второй. ЦСКА использовал одну из немногих атак, причём удар Фернандеса с дистанции подправил рикошет. Перерыв очень повлиял на игру команд. Последовали стандарт и гол. По первому тайму я бы выделил Максименко, а по всей игре – пару защитников в лице Джикии и Жиго. Очень здорово сыграли. Они не только здорово сыграли в обороне, но и показали свои атакующие качества. Жиго очень классно подключился в ситуации с первым голом. Игра была очень интенсивной, команды играли в хорошем темпе. Думаю, болельщики остались довольны», — передаёт слова Ковалевски корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Также Ковалевски отметил игру голкипера «Спартака» Александра Максименко.

«Видно, что с каждой игрой он набирает уверенность, показывает качественную вратарскую игру. Он готов выручить команду в самых сложных ситуациях. Сыгранность в обороне у «Спартака» видна, хотя есть моменты, когда защитники теряют концентрацию. В общем, «Спартак» очень здорово в обороне действовал. В первом тайме красно-белые не смогли переиграть среднюю линию ЦСКА, так как за счёт тактической схемы „армейцы“ имели преимущество в этой зоне. Во втором тайме появился очень высокий прессинг со стороны «Спартака», который создал определённые трудности для игроков ЦСКА. Красно-белые перехватили инициативу, и за счёт этого они сегодня выиграли.



Что касается совета Максименко, то сложно давать советы человеку, когда наблюдаешь за ним на расстоянии. Вокруг него и так достаточно и тренеров, и советников, которые ему реально могут помочь. Главное, чтобы он с холодной головой продолжал работать над собой. Понятно, что вокруг него много внимания, эмоции и информации. При таких вратарских качествах, которые он уже имеет, ему нужно научиться восстанавливаться эмоционально после таких игр. Но график у «Спартака» настолько насыщен, что для футболиста это лучший график, потому что с игры в игру переходишь и через эти игры набираешь форму и уверенность. Уверен, в следующей игре «Спартак» покажет открытый футбол. У команды очень большой потенциал в атакующих действиях. Всё идёт в хорошем направлении!» — добавил поляк.

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