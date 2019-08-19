Источник: Роналду признал дачу взятки Майорге, обвинившей его в изнасиловании

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что в 2010 году он дал взятку американской модели Кэтрин Майорге, которая обвинила его в изнасиловании, утверждает TMZ.

По данным источника, португалец заплатил девушке $ 375 тыс., но при этом он категорически отрицает все обвинения. Взятка была дана Майорге, чтобы она не обсуждала судебный процесс в СМИ.

В прошлом году Майорга подала заявление на Роналду в полицию, утверждая, что он изнасиловал её в 2009 году в Лас-Вегасе. Сразу после инцидента девушка подала заявление в полицию, не называя при этом имени насильника. Но через год подписала договор с юристами Роналду о неразглашении информации, получив за это $ 375 тыс.

Ранее сообщалось, что дело было закрыто после того, как в суд поступило уведомление о добровольном прекращении рассмотрения. Но затем появилась информация, что дело не закрыто, а находится на рассмотрении в другом суде.