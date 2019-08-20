Балотелли рассказал о реакции матери на его переход в «Брешию»

Новичок «Брешии» нападающий Марио Балотелли рассказал, как отреагировала его мама на то, что он подписал контракт с итальянской командой. Футболист вырос в Кончезьо, провинции Брешиа.

«Моя мама сначала плакала, когда я сказал ей, что могу поехать в Брешию. Она была очень счастлива. Я не боюсь потерпеть неудачу. Я в порядке и очень спокоен», — цитирует форварда Daily Mail.

Марио являлся свободным агентом, поэтому достался команде совершенно бесплатно. Контракт подписан до лета 2022 года.

За годы своей карьеры Балотелли выступал за «Лумеццане», «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу», «Олимпик Марсель». Также Марио вызывался в национальную сборную. Он трёхкратный чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, а также победитель Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2009/10.