Старридж прибыл в Турцию для перехода в «Трабзонспор»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж, ныне пребывающий в статусе свободного агента, продолжит карьеру в Турции, сообщает Daily Mail.



29-летний английский футболист уже прибыл в один из аэропортов страны и в ближайшее время должен присоединиться к «Трабзонспору».



Ожидается, что в своей новой команде Старридж будет получать около € 3 млн в год. Контракт форварда будет рассчитан на два сезона и будет включать в себя опцию продления ещё на год.



Фото доступно в «твиттере» Yeni Şafak Spor.



В прошлом сезоне Старридж сыграл 27 матчей за «Ливерпуль», в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. У форварда летом истёк срок действия контракта с мерсисайдцами.



Ранее Дэниел защищал цвета «Манчестер Сити», «Челси», «Болтона» и «Вест Бромвича».

