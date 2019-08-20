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Старридж прибыл в Турцию для перехода в «Трабзонспор»

Старридж прибыл в Турцию для перехода в «Трабзонспор»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж, ныне пребывающий в статусе свободного агента, продолжит карьеру в Турции, сообщает Daily Mail.

29-летний английский футболист уже прибыл в один из аэропортов страны и в ближайшее время должен присоединиться к «Трабзонспору».

Ожидается, что в своей новой команде Старридж будет получать около € 3 млн в год. Контракт форварда будет рассчитан на два сезона и будет включать в себя опцию продления ещё на год.

Фото доступно в «твиттере» Yeni Şafak Spor.

В прошлом сезоне Старридж сыграл 27 матчей за «Ливерпуль», в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. У форварда летом истёк срок действия контракта с мерсисайдцами.

Ранее Дэниел защищал цвета «Манчестер Сити», «Челси», «Болтона» и «Вест Бромвича».

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