«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением после оскорблений в адрес Погба

В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на оскорбления в адрес полузащитника Поля Погба после матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1), в котором он не реализовал пенальти.



«Все в «Манчестер Юнайтед» чувствуют отвращение в связи с расистскими оскорблениями в адрес Погба, которые были опубликованы прошлой ночью. Мы осуждаем такое поведение. Люди, выразившие такие взгляды, не соответствуют ценностям нашего клуба, и мы рады видеть, что большинство болельщиков осудили их поведение в социальных сетях.



«Манчестер Юнайтед» проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации. Мы сделаем всё, чтобы идентифицировать участников данных инцидентов», — приводит заявление манкунианцев Goal.com.

Погба — один из худших пенальтистов в истории АПЛ