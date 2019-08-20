«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением после оскорблений в адрес Погба
В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на оскорбления в адрес полузащитника Поля Погба после матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1), в котором он не реализовал пенальти.
«Все в «Манчестер Юнайтед» чувствуют отвращение в связи с расистскими оскорблениями в адрес Погба, которые были опубликованы прошлой ночью. Мы осуждаем такое поведение. Люди, выразившие такие взгляды, не соответствуют ценностям нашего клуба, и мы рады видеть, что большинство болельщиков осудили их поведение в социальных сетях.
«Манчестер Юнайтед» проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации. Мы сделаем всё, чтобы идентифицировать участников данных инцидентов», — приводит заявление манкунианцев Goal.com.
Погба — один из худших пенальтистов в истории АПЛ
- 20 августа 2019
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