Егоров — об отменённом голе Ригони «Ахмату»: для нас это больная ошибка

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мыслями о решениях арбитра Алексея Матюнина в матче 6-го тура чемпионата России «Зенита» и «Ахмата» (0:0).
«По поводу ситуации, которая подлила масла в огонь: такие вспышки происходят. Нерв напрягался, всё это вылилось в концовке. Подобное ложится на совесть арбитра, потому что он должен управлять командами. Кроме того было компенсировано четыре минуты, из них полторы не играли. Я разговаривал с Алексеем, он сказал, что видел, что команды воинственно настроены друг против друга, поэтому, во избежание дальнейших конфронтаций, он решил остановить игру.
В моменте с Ракицким арбитр поступил абсолютно правильно. Швец всё единоборство держал руки за спиной, потом внезапно их отпустил.
Мне трудно объяснить ситуацию с отменённым голом. Мы считаем, что момент с Ригони – достаточно простая ситуация, в которой ассистент судьи РПЛ должен разбираться. Для нас это больная ошибка. Это была не лучшая игра ассистента: были ещё моменты, когда он зафиксировал офсайд, а на деле можно было продолжать играть», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 20 августа 2019
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