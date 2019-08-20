Коноплянка прибудет в Турцию для прохождения медосмотра в «Бешикташе»

Украинский полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка в среду, 21 августа, прибудет в Турцию для прохождения медосмотра в «Бешикташе», сообщает Fanatik.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера украинского футболиста составит € 2,5 млн, однако сторонам не удавалось договориться, как будет осуществляться оплата. В частности, у «Шальке» и «Бешикташа» были разногласия относительно количества и последовательности траншей.
Коноплянка перешёл в «Шальке-04» летом 2016 года из «Севильи» на правах аренды. Через год немецкий клуб выкупил его за € 12,5 млн. В минувшем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 13 матчах немецкого национального чемпионата (семь — в основном составе), стал автором одного забитого мяча, а также получил одну красную карточку.
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