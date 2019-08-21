Дармиан намерен покинуть Манчестер Юнайтед

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан хочет покинуть британский клуб. Соответствующее прошение о трансфере уже подано. Дармиан надеется вернуться в чемпионат Италии, сообщает «Твиттер» журналиста Николо Скиры.



По неподтвержденным данным, в услугах защитника заинтересованы «Ювентус», «Интер» и «Фиорентина».



Текущий контракт Маттео с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2020 года.



За годы своей карьеры Дармиан играл за «Милан», «Падову», «Палермо», «Торино». В национальную сборную приглашается с 2014 года. За свою карьеру итальянец провел 288 матчей, в которых забил 8 голов. Маттео — победитель Кубка Англии, Кубка Футбольной лиги, Суперкубка Англии, Лиги Европы УЕФА. В 2014 году получил награду за звание лучшего игрока сборной Италии.

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