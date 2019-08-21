Мюлдюр перешёл из «Рапида» в «Сассуоло»

Защитник Мерт Мюлдюр перешёл из венского «Рапида» в «Сассуоло», сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Подробностей контракта с защитником не оглашают. Сумма трансфера по неподтверждённой информации составила 5 € млн.
Мюлдюр является воспитанником «Рапида», дебютировав в команде в мае 2018 года. В новом сезоне 20-летний игрок успел провести 4 матча и забил 1 гол.
Контракт Мерта с «Рапидом» был рассчитан до 2021 года.
Напомним, что «Сассуоло» рассчитывает также подписать контракт с защитником «Зенита» Эмануэлем Мамманой на правах аренды с последующим правом выкупа игрока за € 10-11 млн. Из-за проблем со здоровьем Маммана в прошлом сезоне принял участие лишь в шести матчах Российской Премьер-Лиги. В нынешней кампании он провёл одну встречу, выйдя на замену и проведя на поле 18 минут.
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