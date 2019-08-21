Рибери прибудет в «Фиорентину» утром 21 августа

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери в ближайшие часы станет игроком «Фиорентины». Ожидается, что футболист должен приехать в расположение команды в 11:30 мск, сообщает Sky Sport.
Сегодня, 21 августа, француз должен пройти обязательную медкомиссию, и если всё будет в порядке, то он подпишет двухлетний контракт с итальянским клубом.
Этим летом Рибери получил статус свободного агента, после окончания срока контракта с «Баварией», за которую он отыграл 12 сезонов. В минувшем сезоне 36-летний игрок провёл 38 матчей в футболке «красных», отличившись семью голами и четырьмя ассистами. За годы карьеры Франк играл за «Булонь», «Олимпик Алес», «Брест», «Мец», «Галатасарай», «Олимпик Марсель», «Баварию». Рибери – серебряный призёр чемпионата мира.
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