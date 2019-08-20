Экс-игрок «Динамо» Кураньи пожелал Рибери удачи. Франк назвал его своим братом

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери в социальной сети поблагодарил бывшего нападающего «Динамо» Кевина Кураньи, который в комментариях к посту французского игрока пожелал тому удачи. Рибери назвал Кураньи своим братом.

Рибери поблагодарил Кураньи за пожелания удачи Фото: «Инстаграм»

Ранее в СМИ сообщалось, что «Динамо» находится в списке тех команд, которые заинтересованы в приглашении Рибери. Конкурентом в борьбе за хавбека является «Фиорентина». В последние дни итальянский клуб продвинулся в переговорах с агентом футболиста. Ожидается, что окончательное решение Франк примет в ближайшие дни.



С 2007 по 2019 год Рибери выступал за мюнхенскую «Баварию». Сейчас хавбек является свободным агентом. В минувшем сезоне игрок забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне.