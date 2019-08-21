Месси должен восстановиться к игре с «Бетисом», но не сможет провести её целиком

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси имеет хорошие шансы на участие в матче 2-го тура испанской Примеры с «Бетисом», сообщает Sport.es.



По словам издания, 32-летний аргентинец значительно продвинулся в своём восстановлении от травмы и с большой вероятностью сможет сыграть в предстоящей встрече. При этом, скорее всего, форвард не проведёт на поле все 90 минут. Ожидается, что Месси сможет сыграть примерно 60 минут, но все решения по этому вопросу будут приниматься в день матча.



Напомним, Месси получил травму икроножной мышцы в ходе предсезонной подготовки. Процесс восстановления вынудил его пропустить предсезонный тур по США и матч первого тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:1).



Матч «Барселона» – «Бетис» состоится 25 августа на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, начало – в 22:00 мск.

